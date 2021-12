Val-de-Saâne Val-de-Saâne Seine-Maritime, Val-de-Saâne Sommelier d’un jour et balade en trottinette ! Val-de-Saâne Val-de-Saâne Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Sommelier d’un jour et balade en trottinette ! Val-de-Saâne, 22 avril 2022, Val-de-Saâne. Sommelier d’un jour et balade en trottinette ! Mairie de Val-de-Saâne 9 passage Saint-Wandrille Val-de-Saâne

2022-04-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-22 13:00:00 13:00:00 Mairie de Val-de-Saâne 9 passage Saint-Wandrille

Dans le cadre du programme de visites expérientielles, l'Office de Tourisme vous propose une balade au départ de Val-de-Saâne, au cours de laquelle vous découvrirez les trésors de cette commune classée Station Verte, puis vous testerez la trottinette électrique pour vous rendre à Auzouville sur Saâne et participez à un atelier de dégustation de vin avec le chef sommelier de l'Auberge de la Mère Duval ! › RDV à 9h à la Mairie de Val-de-Saâne.

