2022-04-22 09:00:00 – 2022-04-22 12:30:00

Dans le cadre du programme de visites expérientielles, l'Office de Tourisme vous propose une balade au départ de Val-de-Saâne, lors de laquelle vous aimerez sortir de votre routine au cours d'une randonnée de 10 km, tester la trottinette électrique sur les chemins de la Vallée de la Saâne, découvrir le village de Val-de-Saâne, son histoire et son patrimoine. Puis le temps d'une pause, initiez vous à l'art du vin et au travail du sommelier avec Mélanie de l'Auberge de la Mère Duval! Rendez-vous à 9h00 Place de l'église à Val-de-Saâne. Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

