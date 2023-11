CONCERT DE FIN D’ANNÉE Sommeilles, 16 décembre 2023, Sommeilles.

Sommeilles,Meuse

En cette fin d’année, les élèves et professeurs de différentes classes de l’Ecole de Musique Intercommunale de la Copary proposent un concert gratuit afin de présenter leur travail.

L’École de Musique Intercommunale propose un enseignement de qualité dans un esprit convivial. Adultes et enfants du Pays de Revigny s’y succèdent pour apprendre le solfège, le chant ou encore la pratique d’un instrument de musique : de l’éveil musical en passant par le piano, le violon, la flûte traversière, la guitare ou encore le ukulélé ou la M.A.O., c’est à l’École de Musique Intercommunale que cela se passe !

L’École de Musique se déplace aussi dans les établissements scolaires et développe ainsi ses interventions en milieu scolaire.

Aujourd’hui, c’est toute l’ampleur du travail réalisé au jour le jour que l’École de Musique vous invite à découvrir avec ce concert de l’ensemble de ses formations. Les élèves, sous la direction de leurs talentueux instructeurs, présenteront une variété de pièces allant de classiques intemporels à des compositions contemporaines.

Ce concert est l’occasion idéale de célébrer le talent musical des élèves et des professeurs qui ont consacré de nombreuses heures de pratique tout au long de l’année scolaire.

N’hésitez pas à venir apprécier le talent de nos jeunes et moins jeunes musiciens !

Entrée gratuite.

Renseignements par tél ou mail ecoledemusique@copary.fr. Tout public

Samedi 2023-12-16 18:30:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Sommeilles 55800 Meuse Grand Est



As the year draws to a close, students and teachers from various classes at the Copary Intercommunal Music School are offering a free concert to showcase their work.

The Ecole de Musique Intercommunale offers high-quality teaching in a convivial spirit. Adults and children from the Pays de Revigny come here one after the other to learn music theory, singing or to play a musical instrument: from music initiation to piano, violin, flute, guitar, ukulele or M.A.O., the École de Musique Intercommunale is the place to be!

The École de Musique also visits schools, developing its school-based activities.

Today, the École de Musique invites you to discover the full extent of the work it carries out on a daily basis, with this concert featuring all its ensembles. The students, under the direction of their talented instructors, will present a variety of pieces ranging from timeless classics to contemporary compositions.

This concert is an ideal opportunity to celebrate the musical talent of the students and teachers who have devoted many hours of practice throughout the school year.

Don’t hesitate to come and appreciate the talent of our young and not-so-young musicians!

Free admission.

Information by phone or e-mail ecoledemusique@copary.fr

A finales de año, los alumnos y profesores de las distintas clases de la Escuela Intercomunal de Música de Copary organizan un concierto gratuito para dar a conocer su trabajo.

La Escuela Intercomunal de Música ofrece una enseñanza de calidad en un ambiente acogedor. Adultos y niños de la zona de Revigny acuden aquí uno tras otro para aprender solfeo, canto o a tocar un instrumento musical: desde iniciación musical hasta piano, violín, flauta, guitarra, ukelele o M.A.O., ¡la Escuela Intercomunal de Música es el lugar indicado!

La Escuela de Música también visita los colegios, desarrollando sus actividades en el entorno escolar.

Hoy, la Escuela de Música le invita a descubrir en toda su amplitud el trabajo que lleva a cabo a diario, con este concierto en el que participan todos sus conjuntos. Los alumnos, bajo la dirección de sus talentosos instructores, presentarán una variedad de piezas que van desde clásicos atemporales hasta composiciones contemporáneas.

Este concierto es la oportunidad perfecta para celebrar el talento musical de los alumnos y profesores que han dedicado muchas horas de práctica a lo largo del curso escolar.

¡No dude en venir a apreciar el talento de nuestros jóvenes y no tan jóvenes músicos!

La entrada es gratuita.

Información por teléfono o correo electrónico ecoledemusique@copary.fr

Am Ende des Jahres bieten die Schüler und Lehrer der verschiedenen Klassen der Ecole de Musique Intercommunale de la Copary ein kostenloses Konzert an, um ihre Arbeit vorzustellen.

Die Ecole de Musique Intercommunale bietet einen qualitativ hochwertigen Unterricht in einer freundlichen Atmosphäre. Erwachsene und Kinder aus dem Pays de Revigny kommen hier zusammen, um Musiktheorie, Gesang oder ein Musikinstrument zu erlernen: von der musikalischen Früherziehung über Klavier, Geige, Querflöte, Gitarre bis hin zu Ukulele oder M.A.O. – in der Ecole de Musique Intercommunale ist alles möglich!

Die Ecole de Musique besucht auch Schulen und baut so ihre Aktivitäten im schulischen Bereich aus.

Heute lädt die Ecole de Musique Sie ein, das ganze Ausmaß ihrer täglichen Arbeit mit diesem Konzert aller ihrer Formationen zu entdecken. Die Schülerinnen und Schüler werden unter der Leitung ihrer talentierten Lehrerinnen und Lehrer eine Vielzahl von Stücken präsentieren, die von zeitlosen Klassikern bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen reichen.

Dieses Konzert ist die ideale Gelegenheit, das musikalische Talent der Schüler und Lehrer zu feiern, die im Laufe des Schuljahres viele Stunden des Übens investiert haben.

Zögern Sie nicht, sich vom Talent unserer jungen und weniger jungen Musiker zu überzeugen!

Der Eintritt ist frei.

Informationen per Tel. oder E-Mail ecoledemusique@copary.fr

