Sommeil de l’enfant : comment ne pas s’épuiser en tant que parent ? Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

La bibliothèque Arthur Rimbaud vous propose ce café des parents sur le thème du sommeil.

Le sommeil du bébé et de l’enfant constitue souvent un gros sujet d’inquiétude et d’épuisement pour les parents. Comment fonctionne son cycle de sommeil selon son âge ? Quels sont les facteurs qui peuvent le perturber ? Comment se préserver soi-même pour ne pas s’épuiser ?

Venez découvrir des clés et outils pour l’accompagner au mieux dans son sommeil et surtout pour vivre cette période avec plus de confiance et d’énergie.

Cette rencontre-atelier proposée par L’Ecole des parents et des éducateurs d’Ile-de-France dans le cadre des Parents Parisiens,

sera animée par Marion Leprovost, accompagnante parentale.

Atelier gratuit à destination des parents. Sur réservation auprès de la bibliothèque à partir du 17 novembre.

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : +33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

Pixabay / Ddimitrova Enfant qui dort