Sommedieue PORTES OUVERTES AÉRODROME DU ROZELIER Sommedieue, 23 septembre 2023, Sommedieue. Sommedieue,Meuse Portes ouvertes, baptêmes de l’air, parapente, stands divers.. Tout public

Samedi 2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR. Sommedieue 55320 Meuse Grand Est



Open house, first flights, paragliding, various stands. Jornada de puertas abiertas, primeros vuelos, parapente, diversos stands. Tag der offenen Tür, Lufttaufen, Gleitschirmfliegen, verschiedene Stände.

