Sòmi de Lutz Gorniès, dimanche 26 mai 2024.

Sòmi de Lutz ! par Guillaume Lopez et Thierry Roques.

Après Sòmi de Granadas en 2006 et Anda-Lutz en 2017, Guillaume Lopez et Thierry Roques vous invitent à découvrir Sòmi de Lutz (Rêve de Lumière), comme un point d’orgue de leurs 20 ans

de musiques et de chansons, une apothéose de leur complicité musicale.

Le premier, Guillaume Lopez, est reconnu comme l’une des plus grandes voix des pays d’oc. Chanteur et polyinstrumentiste, il parcourt le monde pour mélanger les musiques occitanes et espagnoles de son histoire à d’autres langues, d’autres styles

et d’autres cultures.

Le second, Thierry Roques, est l’accompagnateur phare de nombreuses vedettes de la chanson française, comme Allain Leprest ou Serge Reggiani. Accordéoniste curieux et vagabond, il s’est également produit dans les musiques du monde et les musiques traditionnelles.

Une musique à la fois enracinée et nomade, intime et explosive.

Écriture & création Pierre-Yves Guinais & Yoanelle Stratman

Interprétation Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman & Corinne Amic / David Chevallier

TOUT PUBLIC .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 18:00:00

fin : 2024-05-26 19:00:00

Le Parc

Gorniès 34190 Hérault Occitanie theatre.albarede@cdcgangesumene.fr

