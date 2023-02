SOMEWHERE LIDIJA ET SANJA BIZJAK THEATRE DE ST QUENTIN EN YVELINES, 14 février 2023, SAINT QUENTIN EN YVELINES.

SOMEWHERE LIDIJA ET SANJA BIZJAK THEATRE DE ST QUENTIN EN YVELINES. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 20:30 (2023-02-14 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle En rendant hommage aux compositeurs du continent américain qui ont marqué le XXe siècle, les soeurs Bizjak nous livrent, dans des arrangements pour 2 pianos, des œuvres souvent rendues célèbres par le cinéma et les musiques populaires.Classée parmi les 100 plus grandes chansons du cinéma américain, Somewhere, qui prête son nom au programme, est issue de l’indémodable comédie musicale West Side Story, qui doit autant son succès au compositeur Leonard Bernstein, qu’à Jerome Robbins (son chorégraphe) et Robert Wise (son réalisateur).Inspirés des musiques européennes, les compositeurs américains ont éclaboussé de leur talent la scène musicale du monde entier dans la seconde moitié du XXe siècle, grâce à leur capacité à intégrer des éléments des musiques populaires dans leurs œuvres. C’est le cas pour Copland, Barber et surtout pour William Bolcom, dont les compositions sont truffées de « musiques du coin de la rue ». Dans ce jeu d’allers-retours entre savant et populaire, le jazz lui-même s’est amusé à transformer la quasi-totalité du répertoire de Gerswhin en musique de danse. Et c’est de danse dont il sera encore question dans ce voyage musical qui nous conduira jusqu’au Mar del Plata d’Astor Piazzolla.Avec Lidija et Sanja Bizjak pianoPhoto © Marco Borggreve Lidija Bizjak, Sanja Bizjak Lidija Bizjak, Sanja Bizjak

THEATRE DE ST QUENTIN EN YVELINES SAINT QUENTIN EN YVELINES Place Georges Pompidou 78054

