Something Between Us | Alexa Ciciretti & Edo Frenkel Fondation des États-Unis Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Chaque année, la Fondation des États-Unis (FEU) met à l’honneur des projets d’alumni au sein de sa programmation culturelle. En février, venez découvrir le travail musical d’Alexa Ciciretti et d’Edo Frenkel, deux alumni de la FEU proposant un programme musical ayant pour thème l’amitié, la collaboration, et les duos musicaux. Ce sera l’occasion de découvrir la nouvelle pièce d’Edo Frenkel : Archipelago 1, composée en 2022 à la mémoire du regretté compositeur et chef d’orchestre Oliver Knussen.

Parmi les œuvres pour violoncelle et piano les plus appréciées, la Sonate pour violoncelle en mi mineur de Brahms a été composée dans l’intention d’être un duo entre partenaires égaux. S’inspirant de diverses formes historiques, du menuet et du trio à la fugue, Brahms tisse une tapisserie où se mêlent tempête, nostalgie et fantaisie.

Santa Fe Project (Konzertstuck) est né d’une amitié et d’une collaboration de longue date entre le compositeur/pianiste Magnus Lindberg et le violoncelliste Anssi Karttunen. Divisé en trois mouvements qui se succèdent sans pause, il s’agit, comme la Sonate de Brahms, d’un duo d’égal à égal. Elle a ensuite été orchestrée et augmentée pour devenir le deuxième concerto pour violoncelle de Lindberg.

Entre ces deux œuvres se trouve la nouvelle pièce d’Edo Frenkel, Archipelago 1, composée en 2022 à la mémoire du regretté compositeur et chef d’orchestre Oliver Knussen. Edo et Alexa, partenaires dans la vie et dans la musique, ont été inspirés par les nombreuses collaborations artistiques du professeur de violoncelle d’Alexa, Anssi Karttunen, avec ses amis, notamment Magnus Lindberg, Kaija Saariaho, Esa-Pekka Salonen et Oliver Knussen.

Lier la musique du passé à celle du présent, démontrer les liens humains indélébiles qui créent l’art, et partager cela avec d’autres – c’est ça, Something Between Us.

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014

Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/something-between-us/ contact@fondationdesetatsunis.org

© Fondation des États-Unis