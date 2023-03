Assemblée Générale et café Sombernon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr . EUR 0 0 Forts de notre expérience de l’an dernier, nous vous invitons à notre 2ème « AG Café » ! Le principe est simple : venez quand vous voulez dans la matinée, restez le temps que vous souhaitez et nous échangerons sur nos activités et nos projets, tout en buvant un café, un thé… N’hésitez pas à diffuser ce message autour de vous, à des personnes qui souhaiteraient connaitre l’association et, qui sait, rejoindre l’équipe de bénévoles ! Au plaisir de partager ce moment avec vous ! contact@afr-sombernon.fr https://www.afr-sombernon.fr/ Sombernon

