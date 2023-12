Soirée d’ouverture, festival Laterna Magica Soma Marseille, 8 décembre 2023 19:00, Marseille.

Soirée d’ouverture, festival Laterna Magica Vendredi 8 décembre, 20h00 Soma

Soirée d’ouverture •

17h-19h • Brûlerie Möka • Gâteau d’anniversaire avec Lisa Laubreaux

La Brûlerie Möka accueille le goûter d’anniversaire de Laterna magica ! Pour lancer le festival en grande pompe, venez souffler ses 20 bougies à nos côtés, et en compagnie de l’illustratrice Lisa Laubreaux qui dévoilera une série de dessins gourmands réalisés pour l’occasion (exposés chez Möka jusqu’au 18 février). De nombreuses surprises à découvrir et à déguster sur place.

18h30-20h30 • La Réserve à Bulles et L’Autoportrait • Vernissages des expositions de Gwénola Carrère et Muriel Moreau

La Réserve à Bulles et L’Autoportrait, lieux voisins, inaugurent ensemble leurs expositions en présence des artistes.

19h30 • Soma • Peinture en direct avec Etienne Beck et Valfret

En apéritif de la soirée d’ouverture de Laterna magica, les vaillants résidents de Soma nous offrent la réalisation en direct d’une des peintures qui consitueront leur exposition commune. Restauration sur place par Le Bouillon de Noailles.

20h30-23h30 • Soma • DJ set de Sköwl

Sköwl, de son vrai nom Victor Mantel, est basé Marseille. En 2014, il co-fonde le collectif et label Pardonnez-nous avec lequel il écume les clubs et festivals. Collectionneur de disques depuis son plus jeune âge, il bichonne le groove qui tape du pied et lève les mains en l’air : l’accord parfait pour fêter dignement l’ouverture du festival !

https://fotokino.org/agenda/soiree-ouverture-laterna-magica/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://fotokino.org/agenda/soiree-ouverture-laterna-magica/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00