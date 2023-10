SIR PERCY + AYMARD Soma Marseille, 19 octobre 2023, Marseille.

SIR PERCY + AYMARD Jeudi 19 octobre, 21h00 Soma

LIVE SIR PERCY + DJ set AYMARD à SOMA

Ce jeudi, on se retrouve pour une release party du label Objetrouvé (Marseille/Berlin) ! Le duo allemand Sir Percy présentera son premier album « No-name God » venez nombreuxses pour leur première date à Marseille

Pendant la deuxième partie de la soirée, Aymard, dj et et caviste marseillais, fera monter nos émotions à un niveau absurde.

SIR PERCY est un duo berlinois composé d’Erik Haegert – au chant et à l’orgue – et de Jan Rorbach à la guitare basse. En tant que membres fondateurs du projet psych-garage The Magnificent Brotherhood actif dans la première décennie de l’an 2000, ils ont sorti 3 albums et joué dans toute l’Europe. Tout en conservant certaines racines de leur passé musical, SIR PERCY prend une nouvelle direction, plus sombre, en incorporant un large spectre de nouvelles influences, entre les balades désespérées de Scott Walker et le crooning fantômatique des années 50. Leurs ballades embrumées évoquent la bande-son d’un film perdu de David Lynch.

Après une série de concerts à Berlin et dans quelques clubs et festivals berlinois (entre autres à Fusion Festival en 2022 ou auKatzer Blau en 2023), ils sortent leur premier album intitulé «No-name God» en octobre sur le label Objetrouvé.

SIR PERCY – ECOUTER : Vidéo extrait de l’album: «Ölfilm» : https://youtu.be/WQR54TJelaI

AYMARD – ECOUTER:

https://lyl.live/episode/after-eight-19

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Stephane Argillet », « cache_age »: 86400, « description »: « Excerpt from Sir Percy’s first album « No Name God » n(to be released on Objetrouvu00e9 label on october 2023)nVideo by Andreas Lu00fcbeck / edited by Stephane Argillet », « type »: « video », « title »: « Sir Percy – ‘u00d6lfilm' », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WQR54TJelaI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WQR54TJelaI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsClvka2AuJsm1yaqThag6A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/WQR54TJelaI »}, {« link »: « https://lyl.live/episode/after-eight-19 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T21:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:59:00+02:00

2023-10-19T21:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:59:00+02:00