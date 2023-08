LE GRAND SOMMET AU SUMMUM Soma Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille LE GRAND SOMMET AU SUMMUM Soma Marseille, 25 août 2023, Marseille. LE GRAND SOMMET AU SUMMUM Vendredi 25 août, 20h30 Soma Ce vendredi 25 aout nous accueillons Le Grand Sommet au Summum au SOMA ! Suite l’invitation de nos prochain.es résident.es , Zone Négative, le collectif de 12 personnes interviendra entre les performances de Phabrice Petitdemange au rez-de-chaussée de l’espace.

Programme de la soirée:

19h: performance live S.T.S. avec Phabrice Petitdemange et Amélie Legrand (violoncelle) —> étage

20h30: lives improvisés du Grand Sommet au Summum —> rez-de-chaussée

00h00: performance live S.T.S. avec Phabrice Petitdemange et Amélie Legrand (violoncelle) —> étage Pour ouvrir sa période de résidence réimorphique, Zone Négative a concocté un assemblage de musiciens et performers qui ne se connaissent pas encore pour des sets de 20mn à deux, à trois, à quatre… Violon, machines, harpe, guitares sèches et électriques… guidés par une instruction simple, une notion, un mot-clé qui change à chaque fois.

Avec : Agnès Zenino, Cédric de la Croix, Jonny Mehrez, Mathieu Sylvestre, Mauricio Amarante, Max Texier, Nora Neko, Peter Hart, Phabrice Petitdemange, Sami Maison, Victor Plantey

2023-08-25T20:30:00+02:00 – 2023-08-25T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Soma Adresse 55 cours julien, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Soma Marseille latitude longitude 43.29375;5.383603

