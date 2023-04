Ouverture Musique Magique: Poborsk, Anna Superlasziv et Zeroday Soma, 4 mai 2023, Marseille.

Ouverture Musique Magique: Poborsk, Anna Superlasziv et Zeroday Jeudi 4 mai, 20h00 Soma Entrée libre

Pour la soirée de lancement de sa première édition, Musique Magique invite les artistes DJs Anna Superlasziv et Zeroday pour leur énergique back 2 back d’anniversaire (coïncidence magique), ainsi que le légendaire représentant de l’IDM (Intelligent Dance Marseille) Poborsk, qui présentera son live machine, à ne rater sous aucun prétexte

Quelques mots sur Poborsk:

« Infatigable expérimentateur aux méthodes peu orthodoxes depuis plus de vingt ans, Poborsk est à lui seul un concentré de toute la diversité de la scène électronique. Présent sur de prestigieux labels tels que Flogsta Danshall, Central Processing Unit, ou Icasea (Team Doyobi), cofondateur du label skweee Mazout, Autechre ne s’y sont pas trompés en le choisissant comme première partie à Lyon lors de leur dernière tournée française. Reconnu par ses pairs de la Scandinavie à l’Angleterre (récemment remixé par Luke Vibert par exemple), c’est un discret mais brillant producteur. Electronica pointilliste et architectures sonores rigoureuses, minimalisme rugueux et rythmes déboités, son univers nous projette sur le bitume déjà chaud ; sur la route menant à une plage où il joue au beach-volley en écoutant Skam, Schematic et Warp … »

Liens

https://soundcloud.com/poborsk

https://poborsk.bandcamp.com/music

Quelques mots sur Anna Superlasziv x Zeroday [EXPLOIT]

Co-fondatrices de Marseille Undergound (soirées inspirée de la musique électronique de la Grand Bretagne), Anna Superlasziv et Zeroday [EXPLOIT] s’inspirent chaqu.unes des sous-cultures techno underground et UK 140. Soyez prêt.e s pour une expérimentation musicale avec des genres musicaux variés et mélange explosifs, des beats forts et rapides et des rythmes breakés. Du drill au two step en passant par la rave et la ghetto électro, leurs B2B font vibrer le dancefloor.

ÉCOUTEZ ICI : https://soundcloud.com/zeroday-rr-residency/superzero-b2b

Zeroday [EXPLOITER]

Vous pouvez l’entendre sur sa résidence radiophonique mensuelle tous les 2e vendredi du mois sur roughradio.live.

https://linktr.ee/zerodayexploit @Zeroday_13

Retrouvez Anna Superlasziv à Marseille Undrgrnd ou avec son collectif Discordance/Dissakal

https://lnk.bio/anna.superlasziv@annasuperlasziv

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T20:00:00+02:00 – 2023-05-04T23:59:00+02:00

