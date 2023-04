BARBAPAMA / Sortie des ateliers d’électroacoustique du Conservatoire et de la cité de la musique Soma Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BARBAPAMA / Sortie des ateliers d’électroacoustique du Conservatoire et de la cité de la musique Soma, 13 avril 2023, Marseille. BARBAPAMA / Sortie des ateliers d’électroacoustique du Conservatoire et de la cité de la musique Jeudi 13 avril, 20h30 Soma JEUDI 13/04 — RESTITUTION DES ATELIERS D’IMPROVISATION

Ce jeudi on accueille le groupe des étudiant.es du Conservatoire et de la Cité de la musique pour un concert d’improvisation électroacoustique « Barbapama ».

Ce concert rend compte des ateliers menés par François Wong pour instrumentistes et non instrumentistes en classe de composition électroacoustique. Durant ces séances de pratique, nous décentrons l’enjeu de l’outil, qu’il soit instrument de musique conventionnel, corps sonore, électronique, voix… etc. pour nous intéresser à des paramètres plus performatifs: implication du corps, appréhension de l’espace, gestion du temps et de la forme, arrangement immédiat. En s’appuyant sur des outils de la composition instantanée, nous construisons des espaces sonores et nous utilisons l’écoute comme vecteur principal. Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-13T23:00:00+02:00

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-13T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Soma Adresse 55 cours julien, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Soma Marseille

Soma Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

BARBAPAMA / Sortie des ateliers d’électroacoustique du Conservatoire et de la cité de la musique Soma 2023-04-13 was last modified: by BARBAPAMA / Sortie des ateliers d’électroacoustique du Conservatoire et de la cité de la musique Soma Soma 13 avril 2023 marseille Soma Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône