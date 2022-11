AGAINST THE SUNSET / MARELLE ET MIMOSA / OOTIL Soma, 24 novembre 2022, Marseille.

AGAINST THE SUNSET / MARELLE ET MIMOSA / OOTIL Jeudi 24 novembre, 20h30 Soma

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



https://www.youtube.com/watch?v=qIoWaRKeQ0M

Marelle & Mimosa

Performance sonore – Geste musical

Marelle et Mimosa questionnent le geste musical à travers le corps en mouvement. Elles composent ensemble un rituel chorégraphique, fait d'explorations sonores et de matières organiques.

Yann Leguay

Géographie irrationnelle dessinée sur un tas de gravier électronique. Entre minimal expé et abstract dub , c’est sous le nom de Ootil que Yann Leguay dévie de ses projets plus matérialistes pour explorer le territoire du synthé modulaire. Moitié de Cancellled (en duo avec Aymeric de Tapol), fondateur de Phonotopy, il est présent sur divers label tel que TTT, Vlek, ArtKillArt, Consumer Waste…

www.phonotopy.org/ootil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T20:30:00+01:00

2022-11-24T23:59:00+01:00

