ISRAFIL Soma Marseille

Marseille

ISRAFIL Jeudi 17 novembre, 20h30 Soma

Entrée libre

Ce jeudi 17/11 on accueille ISRAFIL pour un dj set de 20H30 à 00H30!

Rafael est avant tout un teuffeur, passionné de kick depuis que Manu le malin lui a fait mettre la tête dans un caisson boueux .

C’est en créant Metaphore collectif en 2010, que Israfil a commencé son militantisme au sein du vortex Marseillais . Programmateur et résident du Meta zone libre depuis 2016, digger acharné à l’affût des dernières nouveautés , il a acquis au fils des années une solide expérience du dancefloor qu’il lui a permis de s’exprimer sur différentes scènes à travers l’europe.

En club comme en teuf , sa musique se veut sérieuse , deep et psychédélique.

Il aime jongler entre les styles comme les BPM pour aller chercher en nous la transe qui nous anime .

En studio, il produit une musique taillée pour la danse et l’esprit qui lui a permis de signer sur des labels comme Air texture , Public système ou encore tsunami recording.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T20:30:00+01:00

2022-11-17T23:59:00+01:00

