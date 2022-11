SOMA INVITE STYX Soma, 10 novembre 2022, Marseille.

SOMA INVITE STYX Jeudi 10 novembre, 20h30 Soma

♫♫♫

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Jeune Lennon », « cache_age »: 86400, « description »: « #MSSD 1st Album Out Now nhttps://237.fanlink.to/MSSDnud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1enFollow Jeune Lennonnhttps://www.instagram.com/jeunelennon237/nud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1enlyrics : https://genius.com/albums/Jeune-lennon/Manana-sale-el-sol-del-diannTABLEAU Pu00c9RIODIQUE nnFeaturing @bigash_wzknhttps://www.instagram.com/bigash_wzk/nnu00c9crit et ru00e9alisu00e9 par @titoalbrecht & @jeunelennon237nhttps://www.instagram.com/titoalbrecht/nhttps://www.instagram.com/jeunelennon237/nnAssistant Ru00e9alisation @nachito_leivanhttps://www.instagram.com/nachito_leiva/nnDirectrice artistique : @ilotrannhttps://www.instagram.com/ilotran/nnChef opu00e9rateur image : @titoalbrechtnnChef monteur : @titoalbrechtnnStylisme Bigash : @neogodessnewlifenhttps://www.instagram.com/neogoddessnewlife/nnProducteur : @briacsvrnhttps://www.instagram.com/briacsvr/nnMixage / Mastering : @avakazam_nhttps://www.instagram.com/avakazam_/nnGraphiste : @adrien.sans.le.hnhttps://www.instagram.com/adrien.sans.le.h/nnnud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1eud83cudf1ennnERASE UNA VEZnnu00c9crit et ru00e9alisu00e9 par @titoalbrecht & @jeunelennon237nhttps://www.instagram.com/titoalbrecht/nhttps://www.instagram.com/jeunelennon237/nnAssistant Ru00e9alisation @nachito_leivanhttps://www.instagram.com/nachito_leiva/nnDans le ru00f4le des Nymphes : @leiva_male & @valumarinonhttps://www.instagram.com/leiva_male/nhttps://www.instagram.com/valumarino/nnDirectrice artistique : @ilotrannhttps://www.instagram.com/ilotran/nnChef opu00e9rateur image : @titoalbrechtnnChef monteur : @titoalbrechtnnProducteurs : @avakazam_ & @jeunelennon237nnMixage / Mastering : @avakazam_nhttps://www.instagram.com/avakazam_/nnGraphiste : @adrien.sans.le.hnhttps://www.instagram.com/adrien.sans.le.h/nnnGRACIAS A :nnFedericonLa ClionEl CielonLucrecianLuis y EstelanGiannonIgnacionMatinJuliannOlafnNatalianDanielnlos NFT parando en la esquina », « type »: « video », « title »: « Jeune Lennon ~ Tableau Pu00e9riodique x Erase Una Vez », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/EMeuezRYzwE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=EMeuezRYzwE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCBIgkZYBUbR4dCjUtDryZsA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «



Jeune Lennon – BCP + :

Jeune Lennon – Confidences:

> CREAMY G – LIVE (Bonnie’s house / Marseille)

Cloud Rap / Plugg’n’b

Ecouter:

Creamy G – Roll another ft. ShinyChan:

Creamy G – Ball Out ($alacious Remix 2step) :

Creamy G ft. Jeune Lennon – Bless :

> ELU – LIVE (South Cartel / Marseille)

Trillwave / Dark Ambient

Ecouter:

Elu ft Noty6 // Dr8k2Fast :

Elu – Turn Light :

Elu – Immortel : https://youtu.be/EMeuezRYzwE (je t’invite à écouter tout le projet Mañana Sale el Sol del Día qui est vraiment très beau)Jeune Lennon – BCP + : https://www.youtube.com/watch?v=5aqjfS3pQrU Jeune Lennon – Confidences: https://youtu.be/5fKvceTllsk > CREAMY G – LIVE (Bonnie’s house / Marseille)Cloud Rap / Plugg’n’bEcouter:Creamy G – Roll another ft. ShinyChan: https://www.youtube.com/watch?v=mVzi9LvzSic Creamy G – Ball Out ($alacious Remix 2step) : https://soundcloud.com/crea…/ball-out-alacious-remix-2step Creamy G ft. Jeune Lennon – Bless : https://www.youtube.com/watch?v=doA1WNE-e3s > ELU – LIVE (South Cartel / Marseille)Trillwave / Dark AmbientEcouter:Elu ft Noty6 // Dr8k2Fast : https://soundcloud.com/djrabat666/elu-ft-noty6-dr8k2fast Elu – Turn Light : https://soundcloud.com/deparla/turn-light Elu – Immortel : https://soundcloud.com/deparla/voicesavagesoundc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T20:30:00+01:00

2022-11-11T00:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Soma Adresse 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville Soma Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Soma Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

SOMA INVITE STYX Soma 2022-11-10 was last modified: by SOMA INVITE STYX Soma Soma 10 novembre 2022 marseille Soma Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône