“Soma” Cherbourg-en-Cotentin, 30 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

“Soma” Salle Vox Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-30 20:30:00 – 2022-04-30 22:00:00 Salle Vox Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche

“Soma” est une pièce chorégraphique conçue pour deux danseurs et qui a pour thème le Genre.

Conception et chorégraphie: Catherine Cadol.

Mise en scène : Catherine Cadol et Sylvain Tribouillard.

cie.ephata@gmail.com +33 6 16 66 90 93 http://cie-ephata.fr/

