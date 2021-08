SOL’ZIK 2 – TIGRIS – THÉÂTRE ET MUSIQUE Les Garennes sur Loire, 22 août 2021, Les Garennes sur Loire.

Les Garennes sur Loire 49610 Les Garennes sur Loire

2 artistes de la Compagnie la Lionne à Plumes ont recueilli avec soin et passion les témoignages d’habitant-es troglodytes des bords du Tigre et de la Loire. De leurs voyages est né un conte théâtral et musical à la rencontre de ces gens et de leurs histoires… May, une comédienne convoquant de multiples personnages. Ewan, un musicien accompagné d’un duduk, d’un bouzouki et d’un sax. Les deux amis se partagent la scène, sans quatrième mur. Une histoire folle et poétique à la rencontre des mondes souterrains.

Venir avec sa chaise et éventuellement sa bouteille et son verre.

Venez participer au conte théâtral et musical de Tigris !

