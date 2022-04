SOLYCATE – Spectacle d’improvisation théâtrale Capbreton, 22 avril 2022, Capbreton.

SOLYCATE – Spectacle d’improvisation théâtrale Le Circus 9 rue du Hapchot Capbreton

2022-04-22 – 2022-04-22 Le Circus 9 rue du Hapchot

Capbreton Landes

EUR 8 8 Deux improvisations basées sur des éléments que le public aura choisis, sans aucun lien entre elles a priori, vont se rejoindre dans une 3ème improvisation. Les personnages vont se croiser et leurs destins s’entremêler…

Sous la direction du Maître de Cérémonie, portés par l’accompagnement musical du DJ, les comédien.ne.s de SOLYCATE feront tout pour vous offrir un moment inoubliable et unique, et vous permettre de rassembler… les pièces du puzzle !

SOLYCATE vous propose PUZZLE, un spectacle théâtral 100% improvisé

Deux improvisations basées sur des éléments que le public aura choisis, sans aucun lien entre elles a priori, vont se rejoindre dans une 3ème improvisation. Les personnages vont se croiser et leurs destins s’entremêler…

Sous la direction du Maître de Cérémonie, portés par l’accompagnement musical du DJ, les comédien.ne.s de SOLYCATE feront tout pour vous offrir un moment inoubliable et unique, et vous permettre de rassembler… les pièces du puzzle !

SOLYCATE

Le Circus 9 rue du Hapchot Capbreton

dernière mise à jour : 2022-03-30 par