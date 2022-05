Solycate – Festival du Conte

Solycate – Festival du Conte, 28 mai 2022, . Solycate – Festival du Conte

2022-05-28 – 2022-05-28 EUR Passionnés par le théâtre d’improvisation, les acolytes capbretonnais de Solycate vous proposent d’embarquer pour un conte improvisé. Les comédiens sont prêts à tout pour donner vie aux lieux et aux personnages que vous aurez choisis. Parce que c’est ensemble que se créent les plus belles histoires. Passionnés par le théâtre d’improvisation, les acolytes capbretonnais de Solycate vous proposent d’embarquer pour un conte improvisé. Les comédiens sont prêts à tout pour donner vie aux lieux et aux personnages que vous aurez choisis. Parce que c’est ensemble que se créent les plus belles histoires. Passionnés par le théâtre d’improvisation, les acolytes capbretonnais de Solycate vous proposent d’embarquer pour un conte improvisé. Les comédiens sont prêts à tout pour donner vie aux lieux et aux personnages que vous aurez choisis. Parce que c’est ensemble que se créent les plus belles histoires. dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville