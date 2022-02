Soly des pistes Taninges Taninges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Soly des pistes Taninges, 5 février 2022, Taninges. Soly des pistes Sur les pistes Praz de Lys Sommand Taninges

2022-02-05 14:00:00 – 2022-01-06 16:00:00 Sur les pistes Praz de Lys Sommand

Taninges Haute-Savoie Taninges Toutes les semaines, notre amie Soly se promène sur les pistes de Praz de Lys Sommand. A ski ou en snowboard, retrouvez Soly ! Elle aura peut-être une surprise pour vous… Sur les pistes Praz de Lys Sommand Taninges

