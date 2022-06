SOLVEIG NOZ de la Compagnie Désembrayée Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 13 juillet 2022, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

SOLVEIG NOZ de la Compagnie Désembrayée Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

2022-07-13 18:30:00 – 2022-07-13 00:00:00

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410

Suite à un atelier d’écriture effectué sur les communes de Pleyber-Christ, Saint-Thégonnec Loc-Éguiner et Plounéour-Ménez, la Compagnie Désembrayée a collecté les témoignages sur la vie locale, ses évolutions, ses perspectives ainsi que les anecdotes d’une autre époque des habitants intéressés et libéré la parole avant d’aller dans des récits plus intimistes.

C’est un projet de marche en dix étapes entre Huelgoat et Saint-Rivoal, qui se déroulera du 9 au 17 juillet. Chaque jour, les deux membres de la troupe vont marcher d’un village à l’autre en couvrant au total 120 km sur les trois communautés de communes (monts d’Arrée, Morlaix et Landivisiau). Chaque soir, elle proposera une représentation immersive et participative avec les habitants.

La soirée se poursuivra avec 2 concerts dont la chanteuse morlaisienne Eva Hélia.

Restauration sur place.

Gratuit.

+33 2 98 79 61 06

Suite à un atelier d’écriture effectué sur les communes de Pleyber-Christ, Saint-Thégonnec Loc-Éguiner et Plounéour-Ménez, la Compagnie Désembrayée a collecté les témoignages sur la vie locale, ses évolutions, ses perspectives ainsi que les anecdotes d’une autre époque des habitants intéressés et libéré la parole avant d’aller dans des récits plus intimistes.

C’est un projet de marche en dix étapes entre Huelgoat et Saint-Rivoal, qui se déroulera du 9 au 17 juillet. Chaque jour, les deux membres de la troupe vont marcher d’un village à l’autre en couvrant au total 120 km sur les trois communautés de communes (monts d’Arrée, Morlaix et Landivisiau). Chaque soir, elle proposera une représentation immersive et participative avec les habitants.

La soirée se poursuivra avec 2 concerts dont la chanteuse morlaisienne Eva Hélia.

Restauration sur place.

Gratuit.

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

dernière mise à jour : 2022-05-23 par