Toc Toc Toc – Théâtre de papier et Pop-up Maison du Grand Site Solutré-Pouilly, lundi 19 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 15:15:00

fin : 2024-02-19 15:40:00

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et La moufle. Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

Sur réservation uniquement

A partir de 1 an. Durée environ 30 minutes.

Accompagnant adulte obligatoire

EUR.

Maison du Grand Site Chemin de la Roche

Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté rochedesolutré@saoneetloire71.fr



