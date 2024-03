SolutionsCSE entre en scène ! Paris – La Défense Arena Nanterre, mardi 26 mars 2024.

SolutionsCSE entre en scène ! Plongez dans l’ambiance incroyable des arts du spectacle et du cinéma.

Vivez une expérience immersive avec des animations et bien d’autres surprises à découvrir sur votre salon ! 26 – 28 mars Paris – La Défense Arena

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T09:00:00+01:00 – 2024-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T09:00:00+01:00 – 2024-03-28T17:00:00+01:00

Le partage, la collaboration, et la diversité sont les valeurs fondamentales à la fois pour le monde de l’art et pour le CSE.

Pour cette nouvelle édition de SolutionsCSE Paris, profitez du cadre exceptionnel de Paris La Défense Arena et d’un programme pour vous plonger dans le monde des arts du spectacle et du cinéma !

Voici quelques surprises qui vous attendent :

Spectacle de breakdance tous les jours à 13h

Des trapézistes enflammés mardi 26 de 16h à 16h15, mercredi 27 de 15h30 à 15h45 et jeudi 28 de 15h30 à 15h45

Des quiz et blind test entre CSE

Une soirée à la Cité de l’Histoire

Retrouvez-nous sur le salon !

Paris – La Défense Arena Paris La Défense Arena Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France