L’événement Solutions4Good pour une Tech engagée et responsable revient pour une 3ème édition Lancé en 2020, l’événement “Summit4Good” devient “Solutions4Good” et fait son retour pour une 3ème édition, de mars à juillet 2022. Ce rendez-vous national a pour objectif de faire émerger des projets technologiques innovants “For Good”, qui ont un impact positif sur la société et l’environnement. ———————————————————————– Ouverte à tous, la dynamique est organisée autour de 3 temps forts pour vous inviter à imaginer les solutions technologiques qui feront la société éthique et durable de demain : ✔ Des webinaires et ateliers participatifs qui ont pour objectif de permettre au plus grand nombre de comprendre les enjeux de la Tech4Good. Le webinaire d’introduction, ouvert à tous aura lieu le jeudi 31 mars de 16h à 18h et les ateliers participatifs seront prévus sur plusieurs dates en avril. ✔ Un appel à manifestation d’intérêt pour inviter les candidats à déposer des idées de projets ou de compétences sur une plateforme collaborative dédiée. Les projets sont à déposer jusqu’au 15 mai 2022. ✔ Un Challenge qui se déroulera du 18 mai au 30 juin et qui a pour objectif de booster les projets dans un parcours de coaching composé d’ateliers collectifs et de suivi individualisé. Les projets qui participent au Challenge concourent à la finale qui se déroulera le vendredi 8 juillet à Perros-Guirec au cours de laquelle, 5 lauréats vont recevoir un prix de 2000€ chacun pour leur permettre de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Jusqu’à 3000 supplémentaires seront à remporter parmi ces 5 lauréats pour un prix « Grand Prix du Jury ».

