Sol’Une journée de co-création pour les enfants Route de Serres Ascain, dimanche 21 avril 2024.

Deux ateliers de musicothérapie, avec au cœur de la rencontre, le Handpan. Un instrument doux, apaisant et reliant. De 10h à 11h ou de 11h15 à 12h15.

Une grande tablée pour favoriser la rencontre et l’échange sera proposée. Au menu Poulet / frites maison et dessert cru et frais. De 12h15 à 14h

Un atelier de Peinture intuitive, facilité par le trésor riche de sens qu’est le mandala. Processus créatif en musique, soutenue par la Gestalt Thérapie. Le parent est bienvenu gratuitement. De 14h à 17h (goûter inclus).

Ces ateliers s’adressent aux enfants et aux parents s’ils le souhaitent, dans l’innocence de leur élan créatif. Notre regard se pose sur leur engagement à aller vers eux-mêmes en passant par l’autre qu’est le médium artistique. Notre sensibilité accompagne ce mouvement, notre cœur en est le cadre. 40 40 EUR.

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Route de Serres Centre équestre Ste Hélène

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

