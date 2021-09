SOLUFORME MESURE TA FORME collège Jules Ferry, 8 octobre 2021, Vichy.

soluforme participe à la semaine de le Forme pour la deuxième fois. Vichy, le vendredi 8 octobre 2021 à 17h30 L’association soluforme dispense des cours de gymnastiques d’entretien à Vichy. La semaine de la Forme est l’occasion de promouvoir le sport santé auprès du plus grand nombre. Soluforme participe à cette semaine de la Forme. Ce sera l’occasion de vous sensibiliser à la pratique sportive, et d’évaluer votre capacité cardio-respiratoire en ce début d’année Soluforme vous propose des tests de forme VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 de 17h30 à 19h30 au Collège Jules Ferry 69 allée des ailes à Vichy Le sportif doit posséder un certificat de non contre-indication à la pratique du sport délivré par son médecin et avoir une tenue adaptée. Nous ferons des tests de forme , afin d’évaluer votre forme à travers “Forme Plus Sport©”, le quiz de la forme et ‘T’es en Forme ©”. Vous pourrez vous initier à nos activités et ainsi apercevoir les bénéfices de la pratique. Nous vous accompagnerons tout au long de la saison afin d’encourager une pratique régulière. LANCEZ VOUS !

entrée libre

Afin de vous permettre d’évaluer votre forme physique

