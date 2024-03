Soluces – Bacalan Bibliothèque Bacalan Bordeaux, jeudi 21 mars 2024.

Soluces – Bacalan Rendez-vous personnalisés d’une heure pour répondre à vos questions sur le numérique. 21 mars – 2 mai, les jeudis Bibliothèque Bacalan Sur inscription auprès de la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T14:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-05-02T14:00:00+02:00 – 2024-05-02T17:00:00+02:00

C’est un rendez-vous individuel de 1 heure en bibliothèque. Nos médiateurs numériques vous aident et vous accompagnent dans toutes vos démarches liées à l’utilisation des outils numériques. Ils interviennent dans de nombreux domaines :

– Prise en main matérielle (ordinateurs, smartphones, tablettes…)

– Navigation web

– Sécurité sur internet

– Achat en ligne

– Bureautique

– Gestion boite mail

L’objectif principal est de vous autonomiser dans vos pratiques numériques. Dans un monde de plus en plus connecté, la maîtrise des outils et des technologies est devenue essentielle pour naviguer avec confiance et efficacité.

Pour vous inscrire, contacter la bibliothèque de votre quartier !

Bibliothèque Bacalan 196 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Bibliothèque sur 2 niveaux : niveau rez-rue (adulte) accessible aux personnes à mobilité réduite, étage (jeunesse) non accessible (pas d’ascenseur)

soluces rendez-vous personnalisés