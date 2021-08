Mittlach Mittlach Haut-Rhin, Mittlach Solstices et équinoxes Mittlach Mittlach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mittlach

Solstices et équinoxes Mittlach, 3 septembre 2021, Mittlach. Solstices et équinoxes 2021-09-03 – 2021-09-03

Mittlach Haut-Rhin Jim Petit et la compagnie Artotusi vous invitent à venir avec vos tapis de sol, chaises pliantes, couvertures et oreillers pour une écoute confortable permettant d’observer le ciel pendant la diffusion de Solstices & équinoxes. Entourés par quatre haut-parleurs, vous serez au coeur du son pour une expérience immersive.

L’ensemble du programme se déroulera sur le stade de foot de Mittlach (à côté de la salle des fêtes et de l’église). En cas de mauvais temps : diffusion dans la salle des fêtes de Mittlach. Vendredi 3 septembre :

18 h 30 ouverture du site pour un pique-nique partagé 20 h 30 – 21 h 30 diffusion sonore de Solstices & équinoxes Samedi 4 septembre :

18 h 30 ouverture du site pour un pique-nique partagé 20 h – 21 h 15 concert par la Société de Musique Ilienkopf dans son répertoire 21 h 45 – 22 h 45 diffusion sonore de Solstices & équinoxes Dimanche 5 septembre :

