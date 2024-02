Solstice Sonore à La Duranne Parc des Restanques Aix-en-Provence, samedi 22 juin 2024.

Solstice Sonore à La Duranne Parc des Restanques Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

PAREA, organisateur d’événements de musiques électroniques propose un open-air sur un espace naturel, propice à une programmation musicale conviviale, adaptée pour les grands et les petits.Familles

PAREA présente une scène musicale autonome alimentée à l’énergie solaire, avec des concerts afro-électro et des DJ sets entraînants, pour une clôture dansante et festive. La programmation familiale offre une expérience en plein air tout en dégustant des boissons locales, savourant une cuisine simple et variée, en partageant des moments conviviaux au sein du quartier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 18:30:00

fin : 2024-06-22 23:00:00

Parc des Restanques La Duranne

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Solstice Sonore à La Duranne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence