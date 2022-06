SOLSTICE PIZZA Omont, 18 juin 2022, Omont.

SOLSTICE PIZZA 3 RUE DE SAUVILLE Omont

2022-06-18 – 2022-06-18

3 RUE DE SAUVILLE Omont 08430

De 15h à 19h : Visite des jardins d’art – SpectaclesDe 19h à 21h : Concert Trio Nitcho Reinhardt Pizza au feu de bois De 21h à 2h : Feu de joie, bal Et si on célébrait le Solstice d’été dans un cadre exceptionnel tout en dégustant des pizzas ? C’est ce que vous propose Bronca ce 18 juin en s’associant avec les artistes néerlandais Sam et Hans. Ce couple incroyable offrent trois espaces ouverts au public qu’ils font évoluer grâce aux œuvres artistiques qu’ils y exposent depuis 2010.Ce samedi 18 juin, vous pourrez y découvrir les surprises artistiques que vous réservent les trois jardins tout en vous faisant surprendre par de petites formes théâtrales et sonores. Vous êtes ensuite invités à déguster des pizzas au bord des étangs d’Omont et profiter d’un concert de jazz orchestré par le groupe Trio Nitcho Reinhardt. Le tout étant de célébrer le solstice à travers des rites païens (création de couronnes de fleurs, rituels de fêtes, danse,…). Le festival sera animé par un bal pour fêter et danser le solstice d’été autour d’un feu de joie jusqu’à 2h du matin ! Réservez vos pizzas : https://www.billetweb.fr/solsticepizza

