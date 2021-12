Trébeurden Trébeurden Côtes-d'Armor, Trébeurden Solstice d’hiver : des légendes à la réalité scientifique Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

Solstice d’hiver : des légendes à la réalité scientifique Trébeurden, 18 décembre 2021, Trébeurden. Solstice d’hiver : des légendes à la réalité scientifique Salle Dour Ar Bars Rue Dour Ar Barz Trébeurden

2021-12-18 – 2021-12-18 Salle Dour Ar Bars Rue Dour Ar Barz

Trébeurden Côtes d’Armor Trébeurden Légendes, astronomie, géographie, climatologie…

On essaiera de mieux comprendre ce que signifie pour nous et ailleurs dans le monde : le solstice de décembre. etapes22560@orange.fr http://etapes22560.com/ Légendes, astronomie, géographie, climatologie…

On essaiera de mieux comprendre ce que signifie pour nous et ailleurs dans le monde : le solstice de décembre. Salle Dour Ar Bars Rue Dour Ar Barz Trébeurden

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trébeurden Autres Lieu Trébeurden Adresse Salle Dour Ar Bars Rue Dour Ar Barz Ville Trébeurden lieuville Salle Dour Ar Bars Rue Dour Ar Barz Trébeurden