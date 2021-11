Essé Essé Esse, Ille-et-Vilaine Solstice d’Hiver à la Roche aux Fées Essé Essé Catégories d’évènement: Esse

Ille-et-Vilaine

Solstice d’Hiver à la Roche aux Fées Essé, 21 décembre 2021, Essé. Solstice d’Hiver à la Roche aux Fées Essé

2021-12-21 – 2021-12-21

Essé Ille-et-Vilaine Essé PROGRAMME : 8h52 : Lever du soleil

9h et 10h30 : Visites guidées gratuites de la Roche aux Fées en compagnie du médiateur Joseph Boué 19h30 : Spectacle pyrotechnique et vidéo « La demeure des rêves » – Acte II écrit par Dominique Bussonnais A l’occasion du jour le plus court de l’année, le premier rayon du soleil se lève face à l’entrée du monument et révèle toute la magie de la Roche aux Fées. A la tombée de la nuit, venez célébrer ce jour particulier avec une histoire contée par Dominique Bussonnais rythmée par un feu d’artifice qui vous émerveilleront le temps d’une soirée. Extrait : « Aujourd’hui, on est venu de loin pour voir le soleil s’y lever. Lorsque ce matin, ses premiers rayons y sont entrés, tout le monde a laissé éclater sa joie. Nos morts pourraient bientôt rejoindre le soleil, l’astre suprême. La grande nuit s’achèvera. La nature ne tardera plus à reprendre ses droits. Avec elle, la promesse d’abondance pour tout notre peuple. » Petite restauration et vin chaud sur place. tourisme@rafcom.bzh +33 820 20 52 35 https://tourisme.rafcom.bzh/ PROGRAMME : 8h52 : Lever du soleil

9h et 10h30 : Visites guidées gratuites de la Roche aux Fées en compagnie du médiateur Joseph Boué 19h30 : Spectacle pyrotechnique et vidéo « La demeure des rêves » – Acte II écrit par Dominique Bussonnais A l’occasion du jour le plus court de l’année, le premier rayon du soleil se lève face à l’entrée du monument et révèle toute la magie de la Roche aux Fées. A la tombée de la nuit, venez célébrer ce jour particulier avec une histoire contée par Dominique Bussonnais rythmée par un feu d’artifice qui vous émerveilleront le temps d’une soirée. Extrait : « Aujourd’hui, on est venu de loin pour voir le soleil s’y lever. Lorsque ce matin, ses premiers rayons y sont entrés, tout le monde a laissé éclater sa joie. Nos morts pourraient bientôt rejoindre le soleil, l’astre suprême. La grande nuit s’achèvera. La nature ne tardera plus à reprendre ses droits. Avec elle, la promesse d’abondance pour tout notre peuple. » Petite restauration et vin chaud sur place. Essé

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Roche aux Fées Communauté

Détails Catégories d’évènement: Esse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Essé Adresse Ville Essé lieuville Essé