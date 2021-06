Soulosse-sous-Saint-Élophe Soulosse-sous-Saint-Élophe Soulosse-sous-Saint-Élophe, Vosges SOLSTICE D’ÉTÉ – MANIFESTATION DES MARQUES ROUGES SUR SAINT-ELOPHE Soulosse-sous-Saint-Élophe Soulosse-sous-Saint-Élophe Catégories d’évènement: Soulosse-sous-Saint-Élophe

SOLSTICE D'ÉTÉ – MANIFESTATION DES MARQUES ROUGES SUR SAINT-ELOPHE
2021-06-21 10:30:00 – 2021-06-21 12:00:00
rue de l'église Eglise
Soulosse-sous-Saint-Élophe Vosges

Soulosse-sous-Saint-Élophe Vosges Soulosse-sous-Saint-Élophe Venez admirer le reflet rouge qui se positionne exactement à la base du cou du gisant de Saint-Elophe , martyr Lorrain du IVéme siècle.

+33 6 82 63 58 87

Ce phénomène exceptionnel ne s’observe qu’une seule fois par an. ©Mme Bourguignon

