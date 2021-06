Mouzeil Mouzeil Loire-Atlantique, Mouzeil SOLSTICE D’ÉTÉ 2021 – PARC DE SCULPTURES MONUMENTALES Mouzeil Mouzeil Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mouzeil Loire-Atlantique Mouzeil Dans un théâtre à ciel ouvert, retrouvez au programme : 16h : la troupe de l’Emporte-Pièce

22h : le groupe Ornithorock. Sur réservation – Prix libre – Buvette et restauration sur place. Voici la programmation des rencontres théâtrales et musicales du samedi 26 juin 2021 sur le Parc, à l’occasion du Solstice d’été ! reservation.cosmose@gmail.com +33 6 89 75 18 74 Voici la programmation des rencontres théâtrales et musicales du samedi 26 juin 2021 sur le Parc, à l’occasion du Solstice d’été ! Dans un théâtre à ciel ouvert, retrouvez au programme : 16h : la troupe de l’Emporte-Pièce

