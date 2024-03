SOLSTAFIR ORANSSI PAZUZU HELGA Antipode Rennes, mercredi 27 novembre 2024.

GARMONBOZIA présente SOLSTAFIR ORANSSI PAZUZU HELGALe groupe légendaire islandais SOLSTAFIR entame le Nordic Descent Tour 2024 , une tournée pour promouvoir son huitième album studio, qui sortira sur le label Century Media dans le courant de l’année. SOLSTAFIR n’est nullement étranger au monde de la musique, avec plus de 20 ans d’expérience à travers le monde. Le cœur sur la main dès la première note, ils ne cessent d’émerveiller le public et laissent tout sur place lorsqu’ils quittent la scène.Ils reviendront avec un large répertoire de hits intemporels et exceptionnels à interpréter, ainsi que de nouvelles musiques très attendues. SOLSTAFIR, c’est un son unique, mélange de Rock n’Roll islandais et d’ambiances atmosphérique, qui convainc toujours ceux qui sont témoins de leurs sets épiques, emmenant l’auditeur dans un voyage à travers la glace et la neige, le feu et la lave et les paysages sonores à couper le souffle de leur patrie.Le special guest de cette tournée ne sera autre que les Finlandais d’ORANSSI PAZUZU, pour la promotion de leur prochain album qui sortira sur Nuclear Blast dans le courant de l’année. A la croisée de plusieurs genres, avant-gardistes invétérés, ORANSSI PAZUZU laissent l’auditeur se demander ce qui vient de lui arriver, car il est impossible de ne pas être envoûté par tout ce qui se passe sur scène, suscitant des sentiments de malaise dystopique avec une profonde satisfaction.La première partie sera assurée par HELGA, artiste signé chez Season of Mist. Originaire de Dalarna, en Suède, le son d’HELGA évoque des visions de forêts et de nature dans un mélange magique de lourdeur avec une subtile touche de prog, tout en combinant les langues suédoise et anglaise dans le texte. En quittant ses forêts bien-aimées pour s’installer au Royaume-Uni, HELGA a prouvé à ses anciens et nouveaux fans qu’elle est une force avec laquelle il faut compter. Leur premier album Wrapped In Mist , sorti en novembre 2023, a enthousiasmé les critiques et les fans, qui l’ont qualifié de musique éclectique aux confins du black et du post-metal .La particularité de ce line-up d’exception est que chacun de ces groupes chante dans sa langue maternelle, ce qui en fait un véritable régal pour le spectateur qui ne parle probablement pas couramment les trois langues. C’est l’occasion de s’immerger dans la musique et la performance tout en découvrant les nombreuses facettes de chaque morceau.Les groupes s’expriment à propos du Nordic Descent Tour 2024 :SOLSTAFIR : We are coming back with long shows, new songs, and old pearls. Ever since we played with Oranssi Pazuzu in Transylvania back in 2012 we have been fans of theirs, so we are very happy to be taking them on the road with us. Joining us as well, are our friends in Hamferð who we played with in their home country back in 2013. Hamferð will, and the other half will be our newest friends in HELGA. ORANSSI PAZUZU : Shapes are forming in the horizon. We have finished oozing our upcoming sixth album and it will manifest itself in the fall of 2024. In order to feast on this, we are psyched to join Solstafir, Hamfred and HELGA on a tour across Europe in November and December. HELGA : We are hugely excited to be joining Sólstafir and Oranssi Pazuzu on this run of European shows in support of our debut album Wrapped in Mist ! We can’t wait to play this material live on our first European tour alongside such incredible musicians. It’s a big world…

Début : 2024-11-27 à 20:00

