Soloshow de Romain Carré à la Galerie du Crous de Paris La Galerie du Crous de Paris Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 18h00 à 21h00

Du jeudi 07 mars 2024 au samedi 16 mars 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Écotone par Romain Carré à la Galerie du Crous de Paris

Vernissage ouvert à tous.tes le jeudi 7 mars de 18h à 21h au 11 rue des Beaux-Arts à Paris.

Après des études d’architecture et d’ingénierie à Nantes puis à Venise, Romain Carré est diplômé en 2021 des Beaux-Arts de Nantes et de l’Observatoire de Paris avec les félicitations du jury. Son travail a été présenté en France et à l’étranger dans plusieurs institutions telles que le Palazzo Ca’Tron, IT, la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire, FR, le Centre Culturel Una Volta, Corse, le Théâtre de la Ville de Paris, FR, le festival Objectif Vidéo Nice, FR, la Galerie du Crous de Paris, FR, ou la Bissone Arte ‘22, CH.

« Le travail de Romain Carré explore l’idée d’objectivité au travers d’une pratique pluridisciplinaire, poétisant la recherche humaine d’une perception en dehors d’elle-même. Issu d’un parcours à la croisée des arts et des sciences, sa recherche touche aux fondements de la connaissance, montrant l’incomplétude des théories, autant que la fragilité d’un discours à la limite du monde observable. » Alexandre Pastor

L’exposition, sous le commissariat d’Alexandre Pastor, a reçu le soutien de la galerie L’Héritier.

La Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-Arts 75006

Contact : +33140515788 https://www.instagram.com/crousparis_galerie/

Romain Carré Affiche de l’exposition