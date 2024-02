Soloshow de Quentin Fromont à la Galerie du Crous de Paris Galerie du Crous de Paris Paris, jeudi 1 février 2024.

Du jeudi 01 février 2024 au samedi 10 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

« Il est plus tard que vous ne le croyez » par Quentin Fromont à la Galerie du Crous de Paris

Vernissage ouvert à tous.tes le jeudi 1er février de 18h à 21h au 11 rue des Beaux-Arts à Paris.

Quentin Fromont, artiste plasticien, est né en 1997 à Colombes.

Diplômé́ de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

de Paris en 2022, Quentin Fromont aborde des zones entre fiction et réalité́.

Il s’intéresse à la façon dont les fantasmes peuvent créer des espaces de liberté́

et de créativité́ et explore les complexités de l’intimité́ homosexuelle.

Quentin Fromont cherche à construire un monde complexe régi par le désir et

remet en question les normes et perceptions préétablies. Son travail est imprègné

des réalités et des luttes auxquelles les communautés LGBTQIA+ sont confrontées.

Il cherche à aborder la discrimination, les tabous et les dangers qui y

persistent.

Son travail a été́ montré dans le cadre de la semaine

d’ouverture du Festival de la photographie de Arles (2023), lors de différentes

expositions collectives telles qu’à la Galerie du Crous (2023), au Houloc

(2023), au 3537 (2023) ou encore à Poush Manifesto (2022). En 2023 il réalise

plusieurs résidences pour poursuivre ses recherches notamment à la Maison

Artagon.

Il co-curate l’exposition collective Et iels vécurent

heureu.x.ses au Dragono à Paris (2021), l’exposition Vestiges au 3537 à Paris

(2022) puis Au-delà̀ de l’horizon au Consulat (2023).

Son travail fera prochainement l’objet d’une exposition

personnelle à la Galerie du Crous et sera présenté à 100% La Villette ainsi

qu’au Festival Circulation(s) au 104 en 2024.

Galerie du Crous de Paris 11, rue des Beaux-Arts 75006 Paris

Contact : https://www.instagram.com/crousparis_galerie/ +33140515788 galerie@crous-paris.fr

Quentin Fromont Affiche de l’exposition