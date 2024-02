Soloshow de Noémie Pilo à la Galerie du Crous de Paris Galerie du Crous de Paris Paris, jeudi 22 février 2024.

Du jeudi 22 février 2024 au samedi 02 mars 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 19h00

Le jeudi 22 février 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Bibliothèques de saison par Noémie Pilo à la Galerie du Crous de Paris

Vernissage ouvert à tous.tes le jeudi 22 février de 18h à 21h au 11 rue des Beaux-Arts à Paris.

Noémie Pilo est diplômée de l’École des Arts Décoratifs de Paris en 2020. Sa pratique, semblable au haïku, tente d’appréhender des phénomènes fugitifs et de les

faire affleurer par l’interposition de techniques artificielles, poétiques et matérielles. Son travail a notamment été présenté par les galeries Aline Vidal, Backslash, Chapelle XIV (Paris), la galerie Annex14 (Zurich), et dans des institutions dont le Frac Normandie (Rouen), le MIAM (Sète) et l’Onde (Vélizy). Elle est finaliste du Prix Dauphine en 2020 et du Concours Talents Contemporains de la Fondation François Schneider en 2023. En 2024, elle est lauréate du Prix du Département pour l’art contemporain pour une résidence à l’Atelier Blanc (Aveyron).

Noémie Pilo et Valentina Ulisse imaginent un parallèle entre la bibliothèque dans la culture occidentale – où se côtoient ouvrages, oeuvres d’art et objets trouvés – et le tokonoma des maisons traditionnelles au Japon – lieu dédié à la présentation d’ikebana (arrangements de fleurs), d’estampes et de suiseki (pierres travaillées par l’eau). Ces deux espaces ont en commun d’accueillir une poésie du quotidien née d’associations aléatoires, de métamorphoses naturelles et de charades cachées. La bibliothèque et le tokonoma sont des compositions temporaires : comme des collections muséales en constant mouvement, elles vivent les cycles des saisons et mutent à chaque nouvelle rencontre. En déplaçant et en réinterprétant les modes de présentation d’objets et d’oeuvres, dans une maison ou dans une galerie d’art, le parcours d’exposition est pensé comme une déambulation narrative entre divers environnements, de la véranda à la bibliothèque, jusqu’au pavillon de thé.

Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-Arts 75006 Paris

Contact : https://www.instagram.com/crousparis_galerie/ +33140515788 galerie@crous-paris.fr

Noémie Pilo Affiche de l’exposition