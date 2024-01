Soloshow de Dune Delhomme à la Galerie du Crous de Paris Galerie du Crous de Paris Paris, jeudi 18 janvier 2024.

Du jeudi 18 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

Le jeudi 18 janvier 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Bug par Dune Delhomme à la Galerie du Crous de Paris

Vernissage ouvert à tous.tes le jeudi 18 janvier de 18h à 21h au 11 rue des Beaux-Arts à Paris.

Née en 1997, Dune Delhomme est diplômée des Beaux-Arts de Paris depuis 2021. D’abord intéressée par le cinéma, elle réalise un moyen-métrage, Le coeur net, en 2018, à la suite duquel elle décidera de passer à une forme plus radicale et de se mettre elle-même en scène, au sein de pièces sonores ou vidéos. En 2019, elle enregistre Grande Fille, une boîte vocale dans laquelle elle incarne différentes voix de femmes. Et à partir de là, la question du récit de soi arrive au centre de son travail. Aujourd’hui, sa pratique s’articule de la mise en scène vidéo, audio, et théâtrale, en plaçant toujours l’écriture à la source. Son premier livre, À cause des conditions extrêmes, publié aux Éditions Macula, est paru en décembre 2021. Elle est lauréate littérature 2022 de la Bourse-Emmanuèle Bernheim.

Pour sa première exposition personnelle, Dune Delhomme a choisi un dispositif radical : plonger l’espace vide de la galerie dans une semi-obscurité, pour la transformer en espace théâtral, feutré. Sur les murs, différents personnages de femmes se succèdent. Ni des fantômes ni tout à fait des hologrammes, elles viennent tour à tour prendre la parole, face au public- et on peut même sentir, dans la présence grésillante de leur corps, une certaine fébrilité.

Dune Delhomme incarne elle-même tous les personnages de l’exposition, en jouant avec sa propre image et son revers sombre, ou fantasmé. Elle poursuit sa recherche autour du récit de soi, et des manières dont l’on se représente, à la frontière entre fiction et réalité, tendresse et violence, comique et solennel… Et elle se concentre ici sur la figure de la «femme de 25 ans ». En mettant en scène des jeunes femmes qui apparaissent comme ses doubles toxiques ou ses « Loups-garous ».

Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-Arts 75006 Paris

Contact : https://www.instagram.com/crousparis_galerie/ +33140515788 galerie@crous-paris.fr

Dune Delhomme Affiche de l’exposition