Soloshow de Daniel Nicolaevsky Maria à la Galerie du Crous de Paris Galerie du Crous de Paris Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Du jeudi 07 décembre 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Le Rêve d’Iroko par Daniel Nicolaevsky Maria à la galerie du Crous de Paris.

Vernissage ouvert à tous.tes le jeudi 7 décembre de 18h à 21h au 11 rue des Beaux-Arts à Paris.

Daniel Nicolaevsky, né en 1991 dans la favela du Petit Crocodile (Jacarézinho) de Rio de Janeiro, a manifesté très tôt sa passion pour le dessin et le langage en tant que formes d’expression. Il a débuté ses études en infographie à l’école Melies pour l’animation 3D à São Paulo en 2009, et en 2014, il a été admis à l’éminente École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il a eu l’occasion d’étudier aux côtés de la chorégraphe Emmanuelle Huynh et de l’artiste conceptuel Claude Closky. Artiste et danseur, il explore les concepts de circulation, de déplacement et d’intimité, créant ainsi des œuvres et des situations surréalistes à travers ses créations et performances. Son propre corps est souvent le vecteur de sa recherche et de sa connexion avec le public. En 2017, son travail transdisciplinaire, combinant danse, installations et dessins, lui a valu un semestre d’études au California Institute of the Arts (CalArts). Sa pièce de fin d’études, intitulée « De la Guerre à l’Art » et abordant la représentation des individus noirs marginalisés dans les arts, lui a valu le Prix des Amis des Beaux-Arts en 2019.

Il s’intéresse à la place des personnes marginalisées, notamment celles de la diaspora africaine, dans la société contemporaine, ainsi qu’à la préservation de la biodiversité en prêtant une oreille attentive à ces préoccupations d’urgence. Daniel Nicolaevsky vit à Paris et a notamment exposé en France à la Fondation Fiminco, à la Biennale Manifesta 13, au Centre National de la Danse, au Japon à l’École d’Arrangement Floral Sogetsu à Tokyo, et à Artissima en Italie.

Son travail est présenté dans certaines collections publiques et privées.

Le Rêve d’Iroko’ explore le pouvoir onirique et imaginatif de la nature, cherchant à la voir sous un nouveau jour et à la guérir grâce à la force du collectif et de l’attention porté par Daniel Nicolaevsky au clivage climatique et les effets de la colonisation sur la société contemporaine. Iroko, divinité Yoruba arrivée au Brésil avec son peuple lors du commerce triangulaire, n’est pas anthropomorphisée. Il incarne l’arbre dont sont issues d’autres divinités, il représente les rhizomes instaurant le dialogue entre les humains et l’écosystème. Protecteur de la nature, des animaux et des ancêtres, il est une entité inébranlable.

Iroko représente également le temps, lui conférant une puissance singulière parmi les entités divines.

En reprenant le mythe de cette entité nigérienne fusionnée avec la culture locale brésilienne, l’exposition ‘Le Rêve d’Iroko’ métamorphosera la Galerie du Crous de Paris en une forêt contemporaine.

Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-Arts 75006 Paris

Contact : https://www.instagram.com/crousparis_galerie/ +33140515788 galerie@crous-paris.fr

Daniel Nicolaevsky Maria Affiche de l’exposition