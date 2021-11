SoloDuo, Matteo Mela et Lorenzo Micheli, guitares Temple de Jussy, 5 décembre 2021, Jussy.

Matteo Mela et Lorenzo Michel ont fondé leur duo en 2003. Il s’est produit déjà dans toute l’Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie, que ce soit au Carnegie Hall à New York ou au Konzerthaus de Vienne, au Concertgebouw d’Amsterdam, à la Sejong Hall de Seoul ou à la Hall of Columns de Kiev. Le Washington Post a écrit à leur sujet : “ Extraordinarily sensitive, with effortless command and an almost unbearable delicacy of touch, the duo’s playing was nothing less than rapturous – profound and unforgettable musicianship of the highest order. ” À côté du répertoire classique, romantique et moderne, Matteo et Lorenzo, auxquels s’est joint le luthiste Massimo Lonardi, ont exploré la musique ancienne pour la guitare baroque et le théorbe. Matteo et Lorenzo ont enregistré ensemble les trois Quatuors opus 19 de François de Fossa, un CD avec de la musique italienne du 17ème siècle pour guitare baroque, luth et théorbe, trois anthologies de chefs d’oeuvre du 19ème et 20ème siècle pour duo de guitares, les Duos Concertants d’Antoine De Lhoyer, un choix d’oeuvres de musique de chambre de Mauro Giuliani, les Sonates du compositeur viennois Ferdinand Rebay et les 24 Préludes et Fugues de Mario Castelnuovo-Tedesco, ainsi qu’une douzaine de CDs. Leur dernier disque, consacré aux Sonates de Ludwig van Beethoven, vient de paraitre sous le label Decca. Matteo Mela est professeur de guitare au Conservatoire Populaire de Genève. Lorenzo Micheli vit à Milan; il est professeur de guitare et chef du Performance Department à la Haute Ecole du Conservatoire de Lugano. Les deux musiciens sont “Artists in Residence” à la University of Colorado Boulder et à la Columbus State University. Matteo et Lorenzo enregistrent en exclusivité pour Decca-Universal. Au programme de ce concert, des œuvres de J.S.Bach, L. van Beethoven, C.Debussy

Entrée libre, collecte à la sortie

Matteo Mela et Lorenzo Micheli se sont rencontrés en 2000. Depuis lors ils ont partagé grand nombre d’idées, de projets musicaux, des voyages dans le monde entier.

