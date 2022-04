SoLocaux #4 – Soirée guinguette Belfort, 22 avril 2022, Belfort.

SoLocaux #4 – Soirée guinguette Rue du Général Bethouart Camping de l’Étang des Forges Belfort

EUR Le Camping de l’étang des Forges vous attend pour une soirée guingette ! Le groupe belfortain Cheers animera la soirée et proposera un concert de reprise façon retro pop jazz. Côté repas, friture de carpe de la pisciculture Beaume et frites. Côté boissons, en plus des softs et du vin, la Brasserie du Territoire proposera ses bières en pression. Alors, on danse ?

Animation sur réservation au 03 84 22 54 92 ou par mail à accueil@belfort-tourisme.com

Entrée gratuite – Repas (friture + frites + dessert) 23€

