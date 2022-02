SOLO THÉÂTRE – Dormez, je le veux – Georges Feydeau – Les Livreurs Le Labo de l’édition Paris Catégorie d’évènement: Paris

le jeudi 17 mars à 20:00

Quel misérable filou que ce Justin… Depuis qu’il hypnotise son patron, il se la coule douce en lui faisant faire toutes les tâches ménagères ! Alors, évidemment, quand ce dernier décide de se marier, ça ne plaît pas du tout à notre domestique qui va déployer des trésors d’ingéniosité pour leurrer toute la famille. Qui sera finalement le maître à ce petit jeu de passe-passe ? Rendez-vous le jeudi 17 mars à 20h au Labo de l’édition pour un Solo Théâtre des Livreurs qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir « Dormez, je le veux » de Georges Feydeau. **LE SOLO THÉÂTRE** Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, 1 interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 heure. Dans ce concept proposé par Les Livreurs, ni décor, ni accessoire. Et pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des caractères, élégance du verbe. **LES LIVREURS** Passionnés de littérature, Les Livreurs proposent depuis 1998, des événements aux formats originaux et des formations. Leur amour pour la lecture orale est une histoire de partage : ils font de la lecture à haute voix une véritable discipline. En mêlant la lecture sonore à d’autres disciplines, Les Livreurs proposent de véritables spectacles vivants où le public découvre ou redécouvre la littérature par l’écoute en se créant ses propres images mentales, accédant ainsi à une autre facette de la lecture.

Tarif plein : 8 € / Tarif étudiant : 6 €

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 heure Le Labo de l’édition 2, rue Saint-Médard 75005 Paris Paris

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T21:30:00

