Solo Show « Les Éléments » par Chloé Kelly-Miller Marseille 1er Arrondissement, 20 octobre 2022

3 rue Henri Fiocca Espace d'exposition

2022-10-20 11:00:00 11:00:00 – 2022-11-11 19:00:00 19:00:00

»Chloé Kelly-Miller a travaillé sur « les éléments » qui donnent le titre et le

thème de l’exposition. Elle l’a fait en s’inspirant de son enfance à Marseille, de son parcours de vie, de son génie créatif et de son incroyable originalité. Le 3 rue Henri Fiocca qui va accueillir cette exposition « hors nos murs » a été choisi spécialement pour que « chaque élément » soit mis en scène dans une salle ou un espace dédié, que l’artiste y crée un parcours, une déambulation, qu’elle o!re aux visiteurs une expérience immersive, une expérience artistique comme elle sait si bien les imaginer et les faire partager. »



BIOGRAPHIE

Née en 1995 à Rouen, Chloé KELLY MILLER arrive à Marseille avec sa famille à l’âge de 3 ans, elle y passe toute son enfance, rejoint Rouen adolescente et arrive ensuite à Paris pour ses études. Sa pratique débute en 2018 en parallèle de ses études en psychologie d’orientation psychanalytique. Le travail de l’artiste s’inscrit dans des mécanismes souvent automatiques, la libération et l’exploration de l’Inconscient. Acryliques, photographies, aérosols, dessins et poèmes composent les différentes facettes d’une œuvre protéiforme questionnant, par la mise en abîme du regard, les verrous d’une expression personnelle.



D’entre tous, le portrait occupe une place prépondérante, et poursuit par un travail spontané et éruptif, la révélation partagée d’images, ou de sensations latentes à l’expérience de soi et de l’altérité. De sa pratique et recherche professionnelle, à celle de récits personnels incomplets ou meurtris, l’artiste se saisit des questions d’identité, de corps, de psyché, de handicape et de

représentation en réévaluant par un travail d’interaction avec le sujet, le mode

d’apparition même de son être. Dans bien des cas l’espace de la toile est envisagé comme celui « d’une Epiphanie visuelle », où la mise en scène du corps et la pose de la couleur participent d’une sublimation des affects.



La diversité des médiums favorise l’expression d’un geste spontané, pulsionnel

destiné à questionner le geste au détriment de ce qui régit l’humain : le langage.

Couleurs et fonds noirs dominent l’ensemble des séries afin d’évoquer, à

l’image de notre inconscient, la présence d’affects refoulés et le mouvement de ces derniers dans les abîmes de notre psyché.



Attentive aux trajectoires personnelles d’artiste comme Salvador Dalì, Jean-Michel Basquiat, Patti Smith ou Mapplethorpe, Chloé KELLY MILLER revisite un panthéon artistique dont elle sursoit la technique et réinterroge constamment l’héritage. Le surréalisme et le néo-expressionisme constituent les courants artistiques les plus enrichissants pour l’artiste. CHLOÉ tente à son tour de saisir l’insaisissable, un réelobscur et nébuleux, une vérité propre et personnelle.

Son premier solo-show international est célébré en juin 2022, à Bangkok, en Thaïlande, l’artiste a seulement 27 ans. Dans son encore courte mais déjà si riche carrière, Chloé a exposé à Paris, Rouen, Lyon, Bastia, Toulouse, Montauban et Bordeaux, toujours à l’occasion de solo-show uniques, présentant des toiles, des sculptures et des scénographies toutes droites sorties de son imagination. Elle a aussi participé à de nombreux groupe-show réunissant aussi bien des artistes émergents que des pionnierse l’art français et international. Chloé KELLY MILLER a également collaboré avec des marques comme Vespa, Peugeot ou encore la marque de vêtements Egocentrik.

https://www.artfive.fr/

