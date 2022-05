Solo show Caroline Vicquenault Marseille 6e Arrondissement, 19 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Solo show Caroline Vicquenault Galerie ARti 103 rue Paradis Marseille 6e Arrondissement

2022-05-19 – 2022-06-25 Galerie ARti 103 rue Paradis

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Née en 1992, vit et travaille à Marseille. Caroline Vicquenault est diplômée de l’école supérieure d’Art et de Design Toulon Provence Méditerranée en 2016. Par la peinture, l’artiste questionne l’espace de la toile à travers la représentation figurative et le rapport avec le medium.



« Je m’approche de la réalité du médium qui fabrique et qui matérialise les images que j’invente. Cette réalité est un questionnement incessant, aussi bien dans ce qu’il transmet au regardeur qu’à ce qu’il me transmet. C’est ce mouvement qui m’intéresse, entre la matérialité et la pensée. La sensation qui existe et que l’on ressent face à une peinture permet toujours de réfléchir. Le choix de mes sujets dénote un intérêt pour ce qui m’entoure.



Ma familiarité avec mon environnement me permet d’explorer sa complexité et de faire surgir ses nuances. Mais cette familiarité me permet surtout de prendre des risques dans ma pratique émergente de la peinture en tant que médium. »

Caroline Vicquenault , artiste peintre.

https://p-a-c.fr/les-membres/galerie-arti/solo-show-caroline-vicquenault

Née en 1992, vit et travaille à Marseille. Caroline Vicquenault est diplômée de l’école supérieure d’Art et de Design Toulon Provence Méditerranée en 2016. Par la peinture, l’artiste questionne l’espace de la toile à travers la représentation figurative et le rapport avec le medium.



« Je m’approche de la réalité du médium qui fabrique et qui matérialise les images que j’invente. Cette réalité est un questionnement incessant, aussi bien dans ce qu’il transmet au regardeur qu’à ce qu’il me transmet. C’est ce mouvement qui m’intéresse, entre la matérialité et la pensée. La sensation qui existe et que l’on ressent face à une peinture permet toujours de réfléchir. Le choix de mes sujets dénote un intérêt pour ce qui m’entoure.



Ma familiarité avec mon environnement me permet d’explorer sa complexité et de faire surgir ses nuances. Mais cette familiarité me permet surtout de prendre des risques dans ma pratique émergente de la peinture en tant que médium. »

Galerie ARti 103 rue Paradis Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-09 par