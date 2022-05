Solo Master #4 | Compétition d’escalade en solo intégral Bouc-Bel-Air, 21 mai 2022, Bouc-Bel-Air.

Solo Master #4 | Compétition d’escalade en solo intégral Climb Up Aix Avenue Des Chabauds Bouc-Bel-Air

2022-05-21 – 2022-05-21 Climb Up Aix Avenue Des Chabauds

Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

C’est le grand retour de notre Solo Master, évènement majeur de la saison. A ne rater sous aucun prétexte ! Escalade, show, musique et foodtruck !



Un concept inédit en France : grimper jusqu’à 13 mètres de haut, sans baudrier ni corde, réception sur un airbag géant !

Après un franc succès en 2019, Climb Up Aix Bouc Bel Air est heureux d’organiser la deuxième édition de son master en solo intégral. Venez admirer les les meilleurs grimpeurs de France qui défieront les lois de la gravité lors d’une finale qui s’annonce spectaculaire. Frissons garantis !

Nos partenaires (Millet, Petzl, Artline et Decathlon) présenteront leurs nouveaux produits dans le Decathlon Village et vous feront gagner de nombreux lots tout au long de la soirée. Enfin, après cette finale exceptionnelle, venez vous ambiancer toute la soirée. Burger Bel Air, foodtruck iconique de Bouc Bel Air, saura vous régaler le temps d’une soirée magique sous le signe de la grimpe libre.

Il y a deux ans, Naile Meignan et Mathieu Ternant montaient sur la première marche du podium du master. Qui les détrôneront cette année ? Réponse le 21 mai, à 18h !

aix-boucbelair@climb-up.fr +33 4 42 69 79 59 https://bit.ly/3pOo8s9

