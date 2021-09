“SOLO INSTRUMENTAL” Noé, 8 octobre 2021, Noé.

“SOLO INSTRUMENTAL” 2021-10-08 – 2021-10-08 MEDIATHEQUE DE NOE 1 bis rue du château d’eau

Noé Haute-Garonne Noé

Munie de sa harpe électro-acoustique et de ses pédales d’effets ou de ses loopers, Rébecca Féron, passe d’un univers cinématographique à une musique plus funky, joue avec des résonances et des bruitages totalement inattendus et s’amuse à construire des riffs de basses ultra-rythmés. Si on ferme les yeux, on croirait presque entendre tout un orchestre, tant la palette sonore est riche et variée.

Concert “Solo instrumental” par Rébecca Féron

Sur réservation au 05 61 90 71 50

Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires

Concert offert par le Conseil départemental de la Haute-Garonne

mediatheque.noe@mairie-noe.fr +33 5 61 90 71 50 http://www.mediatheque.mairie-noe.fr/

