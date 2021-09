Solo Instrumental avec Rebecca Feron Médiathèque municipale de Noé, 8 octobre 2021, Noe.

La harpe, vous connaissez ? Oui, probablement… Mais Rébecca Féron vous la fera découvrir autrement à l’aide de compositions personnelles et d’arrangements de tous styles. Munie de sa harpe électro-acoustique, (instrument encore trop peu connu dans cette forme résolument moderne) et de ses pédales d’effets ou de ses loopers, elle passe en effet d’un univers cinématographique à une musique plus funky, joue avec des résonances et des bruitages totalement inattendus et s’amuse à construire des riffs de basses ultra-rythmés. Si on ferme les yeux, on croirait presque entendre tout un orchestre, tant la palette sonore est riche et variée. Après l’obtention de ses diplômes de Harpe et de Direction d’orchestre à la Haute Ecole de Musique de Genève, Rébecca Féron conjugue son activité entre enseignement et spectacle vivant. Elle travaille depuis plusieurs années sur une harpe électroacoustique qui lui permet d’aborder tous les répertoires, en solo ou en groupe, de monter sur les scènes aussi bien classiques que de musiques actuelles, de jazz, et de composer sa propre musique.

